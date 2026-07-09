IL PALIO DEL BARONE CONQUISTA IL MINISTERO DELLA CULTURA: DOPPIO RICONOSCIMENTO PER LA RIEVOCAZIONE STORICA DI TORTORETO.

L'Amministrazione Comunale di Tortoreto, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, esprime grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Palio del Barone, ufficialmente censito nel progetto "Mappature delle Rievocazioni Storiche” promosso dall'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura - a comunicarlo è l’Assessore alla Cultura Giorgio Ripani - Il riconoscimento ministeriale conferma che il nostro Palio è ormai una delle realtà più significative nel panorama delle rievocazioni storiche italiane.

Si tratta di un importante attestato di valore che certifica il ruolo della manifestazione quale espressione del patrimonio culturale immateriale italiano, riconoscendone la capacità di custodire e tramandare la memoria storica, rafforzare il senso di appartenenza della comunità e valorizzare le tradizioni locali. Tra i criteri di selezione figurano la continuità dell'evento nel tempo, la stretta connessione con la storia e la memoria del territorio e il forte legame con i luoghi in cui si svolge: caratteristiche che il Palio del Barone incarna pienamente.

A rendere ancora più significativo questo risultato contribuisce un ulteriore riconoscimento ministeriale. Il Palio del Barone, infatti, con il supporto dell’Assessorato alla Cultura Comunale, è stato inserito nella graduatoria nazionale delle rievocazioni storiche ammesse ai finanziamenti previsti dal Ministero della Cultura. Pur essendo ancora in fase di definizione l'entità del contributo economico che sarà assegnato, la manifestazione ha ottenuto una valutazione superiore ai 7 punti su 10, un punteggio che testimonia l'elevata qualità progettuale, organizzativa e culturale dell'iniziativa.

Rivolgiamo le più sincere congratulazioni all'Associazione Due Torri, al Presidente Ennio Guercionie a tutti i volontari che, con passione, competenza e dedizione, hanno fatto crescere il Palio del Barone fino a renderlo una delle rievocazioni storiche più rappresentative del territorio - conclude l’Assessore Giorgio Ripani - Questo doppio riconoscimento del Ministero della Cultura costituisce un motivo di grande orgoglio per Tortoreto, certificando il valore storico, culturale e identitario della manifestazione e premiando la qualità del lavoro svolto.

Il programma dell'evento, giunto alla sua XXIII edizione, sarà presentato nel dettaglio la prossima settimana.