VIDEO/ VILLA MOSCA SI RITROVA AL PARCO DEGLI ULIVI: MUSICA E COMUNITÀ NELLA SERATA DEDICATA A PINO DANIELE

Una serata all'insegna della musica, dell'amicizia e della voglia di stare insieme ha animato il Parco degli Ulivi di Villa Mosca, dove il Comitato Amici di Villa Mosca ha organizzato un concerto della Macapea Band, con un emozionante tributo a Pino Daniele. L'iniziativa è nata con un obiettivo ben preciso: riportare momenti di aggregazione nella parte bassa del quartiere, creando un'occasione di incontro tra i residenti e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. A spiegarlo è stato il coordinatore del comitato, Luigi "Gigi" Gorgoglione, che ha sottolineato come l'idea sia stata condivisa da tutto il direttivo. «Non avevamo mai organizzato un evento nella parte bassa di Villa Mosca – ha spiegato – e desideravamo offrire ai residenti un momento di condivisione, all'insegna della buona musica e dell'amicizia». Il concerto ha rappresentato anche un'occasione per ribadire il ruolo del comitato nella vita del quartiere. «Vogliamo creare un rapporto sempre più forte con i residenti – ha aggiunto Gorgoglione –. Il nostro è un gruppo di volontari che dedica tempo ed energie, spesso sottraendoli alla famiglia e al lavoro, per migliorare i servizi e dare risposte alle esigenze del quartiere». Per questo motivo la partecipazione del pubblico ha assunto un significato particolare. «Vedere tanta gente presente è per noi una grande soddisfazione – ha concluso il coordinatore – perché significa che il lavoro svolto viene apprezzato e ci dà la spinta per continuare a organizzare iniziative che rafforzino il senso di comunità». L'omaggio musicale a Pino Daniele, accompagnato dalla partecipazione di numerosi cittadini, ha trasformato il Parco degli Ulivi in un luogo di incontro e socialità, confermando quanto eventi di questo tipo possano contribuire a rendere ancora più vivo il quartiere di Villa Mosca.