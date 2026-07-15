VIDEO/ NOTTE DEI SERPENTI, MELOZZI SVELA IL CAST: DA RAF A PATTY PRAVO, ECCO TUTTI GLI OSPITI DELLO SHOW

Dal suo "camerino segreto" allestito tra le mura medievali di Teramo, sotto all'Ipogeo, Enrico Melozzi rompe il riserbo e svela gran parte del cast della quarta edizione della Notte dei Serpenti, lo spettacolo dedicato alla musica e alla tradizione abruzzese che andrà in scena con un parterre di artisti di primo piano del panorama nazionale.mTra i protagonisti annunciati c'è Raf, uno dei cantautori italiani di maggior successo, autore di hit che hanno segnato intere generazioni. Sul palco salirà anche Clementino, tra i rapper più apprezzati della scena italiana e volto televisivo grazie alla partecipazione a The Voice Spazio poi alle Bambole di Pezza, già dirette da Melozzi al Festival di Sanremo, che proporranno una versione speciale di uno dei loro brani rivisitata in chiave abruzzese. Tra i nomi più attesi figura Patty Pravo, autentica icona della musica italiana, che interpreterà due dei suoi brani più celebri in una veste inedita ispirata alle sonorità della tradizione regionale. Il cast guarda anche alle nuove generazioni con Baby K, regina delle hit estive, e Antonia, giovane rivelazione dell'ultima edizione di Amici, scelta per le sue qualità vocali e artistiche. Torna inoltre Mr. Rain, già protagonista della prima edizione della manifestazione con la versione in dialetto abruzzese di Supereroi, ribattezzata Nuse Menu, uno dei brani simbolo della Notte dei Serpenti. Quest'anno l'artista riproporrà quel successo insieme a un secondo pezzo. Ad animare la serata sarà anche Gabriele Cirilli, che affiancherà sul palco Elettra Lamborghini, impegnata non solo come conduttrice ma anche come cantante con tre esibizioni. Tra gli ospiti ci sarà anche il soprano pescarese Carmela Remigio, artista di fama internazionale, protagonista nei maggiori teatri del mondo e cresciuta artisticamente anche sotto la guida di Luciano Pavarotti. Confermata inoltre la partecipazione della Banda dell'Esercito Italiano, che eseguirà insieme all'orchestra i brani della tradizione popolare abruzzese, e delle Farfalle dell'Aeronautica Militare, la squadra di ginnastica ritmica campione del mondo e medagliata olimpica, che accompagnerà lo spettacolo con le proprie coreografie. Melozzi, tuttavia, lascia aperta la porta a ulteriori sorprese. Mancano ancora alcuni giorni all'evento e il direttore artistico assicura che il cast potrebbe arricchirsi con altri ospiti dell'ultimo momento. Intanto le prove proseguono senza sosta a Teramo, dove orchestra, musicisti e artisti stanno lavorando a uno spettacolo che unirà grandi successi della musica italiana e tradizione abruzzese in uno degli appuntamenti più attesi dell'estate regionale.

La Notte dei Serpenti andrà in onda su Rai 1 in prima serata il 5 settembre, per l'occasione, su iniziativa della consigliera Debora Fantozzi sarà allestito un maxi schermo in piazza Martiri.