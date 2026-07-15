PALIO DEL BARONE, TORTORETO TORNA NEL MEDIOEVO: AL VIA LA 23ª EDIZIONE TRA CORTEI, SPETTACOLI E RIEVOCAZIONE STORICA

Tortoreto si prepara a rivivere il fascino del Medioevo con la 23ª edizione del Palio del Barone, storica rievocazione organizzata dall'associazione Due Torri insieme al Comune. L'edizione 2026 prenderà il via il 21 luglio a Tortoreto Lido con la serata inaugurale, mentre il momento clou si terrà il 16 agosto nel centro storico con il tradizionale Palio tra i rioni Terravecchia e Terranova.

La manifestazione affonda le proprie radici nella visita del vicario dell'imperatore Federico II alla Baronìa di Tortoreto, episodio storico che dà vita a una grande festa con cortei, giochi e spettacoli medievali.

Tra le novità di quest'anno spiccano l'interpretazione del Barone Roberto e della Baronessa affidata ad Andrea Maroni e Gabriella Imperato, mentre il ruolo della Gran Dama delle Chiavi sarà ricoperto da Miriana Trevisan. Il Notaio sarà interpretato da Matteo Di Antonio.

La serata inaugurale del 21 luglio proporrà il corteo storico, la presentazione e la benedizione del drappo realizzato dall'artista Laura Nardinocchi, spettacoli di sbandieratori, trampolieri e fachiri, oltre alle prime sfide tra i due rioni. Il 16 agosto, invece, oltre 400 figuranti sfileranno nel borgo accompagnati da artisti, giullari, falconieri e rievocatori provenienti da diverse regioni italiane, fino al tradizionale e scenografico "Incendio della Torre", che chiuderà la manifestazione.

Per agevolare il pubblico sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta tra il lungomare e il centro storico, con ampie aree parcheggio e un piano di sicurezza curato da Protezione civile, Croce Bianca, forze dell'ordine e Associazione Nazionale Carabinieri. Il Palio del Barone è inoltre inserito nella Mappatura dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero della Cultura, tra le rievocazioni storiche di interesse nazionale.