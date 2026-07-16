5 AGOSTO, BANCHINA DEL PORTO DI GIULIANOVA. FIORELLA MANNOIA CANTA “ANIME SALVE” A 30 ANNI DALL’USCITA

“ Anime salve” è probabilmente, per testi, musica e voce, l’album più bello del Novecento. Firmato da Ivano Fossati e Fabrizio De Andrè, “Anime Salve” compie, in questo 2026, trent’anni. Lo celebra nel migliore dei modi, cioè reinterpretandolo, Fiorella Mannoia, in un tour italiano applauditissimo. Il 5 agosto sarà a Giulianova, sulla banchina di riva, a chiusura di una stagione di concerti che ha fatto del porto uno scenario privilegiato.

In scaletta figurano brani di Anime salve, oltre ad alcuni successi dei due cantautori e canzoni storiche dell’interprete romana.