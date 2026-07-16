VIDEO/ NOTTE DEI SERPENTI, ULTIMO GIORNO DI PROVE ALL'IPOGEO: DA DOMANI ENRICO MELOZZI E IL CORO SI SPOSTA IN PIAZZA MARTIRI

Ultima giornata di prove oggi all'Ipogeo di Teramo per La Notte dei Serpenti. Da domani la grande macchina organizzativa si trasferirà in piazza Martiri della Libertà, dove prenderanno il via le prove finali aperte al pubblico. Ad annunciarlo è il maestro Enrico Melozzi, che invita cittadini e appassionati ad assistere alle prove, in programma ogni sera a partire dalle 20. Per l'occasione saranno sistemate anche le sedie per consentire al pubblico di seguire comodamente lo spettacolo. "Sarà un bellissimo spettacolo perché ci riapproprieremo delle canzoni della nostra storia", ha dichiarato Melozzi, sottolineando come l'evento rappresenti un viaggio nella tradizione musicale abruzzese, reinterpretata con un linguaggio moderno e coinvolgente.Le prove in piazza offriranno così un'anticipazione dell'attesissimo appuntamento, permettendo ai teramani di vivere da vicino il lavoro di artisti, musicisti e coristi impegnati nella preparazione dello show.