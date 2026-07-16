SAL DA VINCI ANNULLA IL CONCERTO DELLA NOTTE AZZURRA DI TOTTEA

Salta il concerto di Sal Da Vinci, previsto per il prossimo 16 agosto 2026 nell'ambito della XX edizione della Notte Azzurra di Tottea. Ad annunciarlo è la Pro Loco, che ha comunicato di aver ricevuto una nota ufficiale dallo staff dell'artista con la quale viene confermato l'annullamento dell'esibizione per sopraggiunti impegni del cantante. «Sappiamo bene quanto questo appuntamento fosse atteso – spiegano gli organizzatori –. Anche per noi rappresentava uno degli eventi più importanti della ventesima edizione della manifestazione, alla quale stavamo lavorando da mesi con grande entusiasmo». La Pro Loco sottolinea come la decisione sia del tutto indipendente dalla propria volontà e di averne preso atto «con sincero rammarico», comprendendo la delusione del pubblico. Gli organizzatori hanno comunque rassicurato i partecipanti annunciando che il programma musicale sarà aggiornato nei prossimi giorni e promettendo nuove sorprese per celebrare la ventesima edizione della Notte Azzurra. La Pro Loco ha infine ringraziato cittadini e visitatori per il sostegno e la fiducia dimostrati, invitando tutti a seguire i canali ufficiali per conoscere le novità del cartellone.