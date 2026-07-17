"LE NOTTI DEL SOUL BLUES", TORTORETO CELEBRA LA GRANDE MUSICA

L’Amministrazione Comunale di Tortoreto, guidata dal Sindaco Domenico Piccioni, è lieta di presentare l’edizione 2026 de “Le Notti del Soul Blues”, rassegna che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più prestigioso all’interno del calendario dell’Estate Tortoretana, proponendo artisti di fama internazionale e offrendo al pubblico appuntamenti di altissimo livello artistico.

Anche quest’anno la manifestazione porterà a Tortoreto due autentiche protagoniste della scena musicale statunitense, regalando un’estate all’insegna del grande soul e del blues made in USA, in due location tra le più suggestive della città.

Il primo appuntamento è in programma domenica 19 luglio 2026, alle ore 21.30, alla Rotonda Carducci di Tortoreto Lido, con la ZBlues Band feat. Thornetta Davis. Il secondo si terrà lunedì 3 agosto 2026, alle ore 21.30, in Piazza Garibaldi a Tortoreto Paese, con Raphael Wressnig Soul Gift feat. Gisele Jackson.

Ad inaugurare la rassegna sarà la ZBlues Band, formazione apprezzata per la qualità del proprio repertorio e per la capacità di interpretare con energia e autenticità il linguaggio del blues. Ospite d’eccezione sarà Thornetta Davis, indiscussa regina del soul e del blues contemporaneo, tra le voci più autorevoli provenienti da Detroit.

Vincitrice di numerosi Detroit Music Awards nelle categorie Blues e Rhythm & Blues e protagonista anche di Umbria Jazz 2024, Thornetta Davis ha costruito una carriera straordinaria collaborando con autentiche leggende della musica internazionale come Bonnie Raitt, Gladys Knight, Etta James, Kid Rock, Bob Seger, B.B. King e Ray Charles. Una sua interpretazione è stata inoltre inserita nella celebre serie televisiva I Soprano, mentre il suo percorso artistico è stato celebrato anche con una stella sulla Walk of Fame del Canada South Blues Museum. Dotata di una voce calda, potente e ricca di sfumature, unita a un carisma naturale e a una straordinaria presenza scenica, Thornetta Davis è capace di trasformare ogni concerto in un’esperienza intensa e coinvolgente.

Il secondo appuntamento vedrà protagonista Raphael Wressnig, musicista austriaco di fama internazionale e tra i più apprezzati organisti della scena jazz, soul e funk europea e statunitense. Il suo progetto Soul Gift propone un sound elegante, coinvolgente e ricco di contaminazioni che spaziano dal soul classico al rhythm & blues, fino al funk e alla tradizione musicale di New Orleans.

Accanto a lui si esibirà Gisele Jackson, cantante statunitense di grande esperienza e straordinaria presenza scenica, protagonista di una lunga carriera costellata da collaborazioni con alcune delle più importanti leggende della musica internazionale. Alla sua figura artistica sarà dedicato uno specifico comunicato stampa di approfondimento nei prossimi giorni.

“Le Notti del Soul Blues” rappresentano anche nel 2026 uno degli appuntamenti di maggiore prestigio del cartellone estivo tortoretano, coniugando cultura, spettacolo e promozione del territorio. La rassegna contribuisce infatti a rafforzare l’immagine di Tortoreto come destinazione dinamica, accogliente e sempre più capace di ospitare eventi di respiro internazionale, valorizzando al tempo stesso gli straordinari scenari del lungomare e del centro storico.

«Con “Le Notti del Soul Blues” Tortoreto rinnova anche nel 2026 un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento del nostro programma estivo – dichiara l’Assessore al Turismo e alla Cultura Giorgio Ripani – L’ottava edizione conferma la crescita della manifestazione grazie alla presenza di artiste di assoluto prestigio internazionale, capaci di richiamare appassionati e turisti e di offrire due serate di altissimo livello. È un’iniziativa che unisce cultura, spettacolo e promozione del territorio, valorizzando due dei luoghi simbolo della nostra città, dal lungomare al borgo storico. Ringrazio il Direttore Artistico Enzo Zampini per la competenza e la passione con cui continua a far crescere questa rassegna, insieme a tutti coloro che hanno collaborato alla sua organizzazione.»

La rassegna è organizzata dal Comune di Tortoreto, attraverso l’Assessorato al Turismo e alla Cultura, con la direzione artistica di Enzo Zampini.

Entrambi gli spettacoli sono a ingresso gratuito.