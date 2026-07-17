UN CONCERTO PER GLI ANZIANI: L'ORCHESTRA DI MELOZZI FA TAPPA ALLA DE BENEDICTIS

Una mattinata all'insegna della musica, delle emozioni e della condivisione. Domenica 19 luglio, alle ore 10, l'Orchestra del maestro Enrico Melozzi farà tappa alla Casa di Riposo De Benedictis di Teramo per incontrare gli anziani ospiti della struttura.

L'iniziativa si inserisce nel programma delle prove della Notte dei Serpenti e offrirà agli ospiti della residenza un momento speciale di ascolto e partecipazione. L'obiettivo è quello di creare un dialogo tra generazioni attraverso il linguaggio universale della musica, capace di risvegliare ricordi, suscitare emozioni e regalare momenti di serenità.

L'appuntamento è stato promosso dalla consigliera comunale Deborah Fantozzi ed è stato organizzato grazie alla collaborazione di Antonella Ballone, del Gruppo Baltour, che ha messo a disposizione il trasporto dell'orchestra, della direttrice della struttura Sandra Di Domenico e del commissario straordinario dell'Asp 1 di Teramo, Roberto Canzio, che hanno garantito accoglienza e supporto all'iniziativa.

L'incontro rappresenta un'occasione per portare la musica fuori dai palcoscenici tradizionali e valorizzarne il ruolo sociale, trasformandola in uno strumento di vicinanza, inclusione e condivisione con una delle fasce più fragili della comunità.