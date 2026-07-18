L'ESTATE CAMPLESE ENTRA NEL VIVO, LUNEDÌ CONCERTO DEI NOMADI











Sarà una delle serate più attese del cartellone estivo Campli Summer 2026 quella di lunedi' 20 luglio, quando Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 21.30, ospiterà il concerto gratuito dei Nomadi, storica band italiana, protagonista da oltre sessant'anni della musica nazionale. Sarà una delle serate più attese del cartellone estivo Campli Summer 2026 quella di lunedi' 20 luglio, quando Piazza Vittorio Emanuele II, alle ore 21.30, ospiterà il concerto gratuito dei Nomadi, storica band italiana, protagonista da oltre sessant'anni della musica nazionale.

L'evento, promosso dall'Amministrazione Comunale con il supporto del Consorzio BIM di Teramo, rappresenta uno degli appuntamenti clou della stagione estiva e offrirà al pubblico l'opportunità di assistere gratuitamente all'esibizione di un gruppo che ha scritto pagine indimenticabili della musica italiana.

Con il Live Tour 2025/26, i Nomadi portano sul palco un repertorio che unisce i grandi classici della loro storia ai brani più recenti. Ogni concerto è un viaggio musicale che attraversa generazioni, con canzoni simbolo come "Io vagabondo", "Dio è morto", "Un pugno di sabbia", "Noi non ci saremo" e tanti altri successi che continuano a emozionare il pubblico.

"Ospitare i Nomadi a Campli è motivo di grande orgoglio – dichiara il sindaco Federico Agostinelli –. Parliamo di una delle band più amate della musica italiana, capace di coinvolgere persone di ogni età con un patrimonio artistico che attraversa intere generazioni. Sarà uno degli eventi di punta del nostro cartellone estivo, pensato per offrire spettacoli di qualità, valorizzare il centro storico e richiamare visitatori da tutto il territorio. Invito cittadini e turisti a vivere insieme questa straordinaria serata di musica e condivisione nella splendida cornice di Piazza Vittorio Emanuele II."

Il concerto e' ad ingresso libero , confermando la volontà dell'Amministrazione comunale di rendere accessibili a tutti eventi di grande richiamo.

Si raccomanda di raggiungere l'area dell' evento con buon anticipo. Parcheggio con area riservata per disabili a Fosso di Manso. Da Teramo parcheggio al Mattatoio ( vicino area camper), mentre per chi viene dalla costa in localita' Castelnuovo, lungo via Carrese.