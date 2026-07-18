ROSETO OPERA PRIMA; TERZA SERATA DA RECORD, STASERA GRAN FINALE

Grande partecipazione di pubblico ieri sera alla Villa Comunale per il terzo appuntamento della trentesima edizione di Roseto Opera Prima, manifestazione promossa da Sulmonacinema Aps e Meta Aps con il sostegno del Comune di Roseto degli Abruzzi.

Enzo Decaro è stato protagonista dell'incontro del format 'Scena prima – storie di esordi', mentre il pubblico ha potuto assistere alla proiezione del film in concorso 'Gioia mia'. Questa sera il festival si concluderà con la premiazione della Rosa Presentosa e con gli appuntamenti conclusivi previsti dal programma.

“Si conferma per il quarto anno consecutivo il tradizionale appuntamento con il cinema d’autore a Roseto degli Abruzzi a cura di Sulmonacinema Aps” afferma con orgoglio il presidente Marco Maiorano “la fortunatissima edizione che va a concludersi, ricca di partecipazione e coinvolgimento attivo del pubblico, insieme al quale abbiamo celebrato il trentennale e reso omaggio al fondatore, testimonia la spiccata affezione della città e l’attenzione dell’amministrazione alla manifestazione.”

“Vedere gremite prima la piazza di Casal Thaulero e poi l’arena della Villa Comunale per quattro giorni ci rende soddisfatti del lavoro svolto negli ultimi anni e fiduciosi di aver riportato al centro dell’evento il cinema di qualità, oltre che personalità del mondo dello spettacolo che hanno dialogato con i nostri esperti e con il pubblico raccontando i propri esordi, in un filo rosso che unisce passato e presente” dichiara il presidente di Meta Aps Patrizio Maria D’Artista.

Il direttore artistico Carlo Liberatore chiosa “il festival di opere prime di lungometraggio di Roseto si conferma un appuntamento imperdibile per i cineasti agli esordi, un evento che mira a celebrare chi comincia, chi ha il coraggio di seguire i propri sogni, e il tema di quest’anno, il desiderio come resistenza, diventa paradigma universale di una generazione di giovani che non si arrendono rispetto a un destino che sembra già scritto ma lo coltivano e lo inseguono con perseveranza e ostinazione.”

L’assessore al Turismo Annalisa D’Elpidio dichiara: «Roseto Opera Prima rappresenta uno degli appuntamenti culturali più qualificanti della nostra estate e contribuisce in maniera significativa a rafforzare l’immagine della città come destinazione capace di coniugare mare, cultura e grandi eventi. La straordinaria partecipazione registrata in queste serate conferma che investire nella qualità dell’offerta culturale significa rendere Roseto sempre più attrattiva. Un ringraziamento va agli organizzatori, ai volontari e a tutti coloro che hanno reso speciale questa trentesima edizione.»