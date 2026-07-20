VIDEO-FOTO/ L'INTERNATIONAL IMAGO FILM FESTIVAL TORNA A TERAMO: OTTO SERATE DI CINEMA, SPETTACOLO E GRANDI OSPITI IN PIAZZA MARTIRI

Torna, per il terzo anno consecutivo a Teramo, l’appuntamento con l'International Imago Film Festival, la rassegna internazionale dedicata al cinema indipendente con la direzione artistica dello sceneggiatore e regista Claudio Rossi Massimi e organizzata da Lucia Macale, presidente dell’Associazione Culturale Imago, insieme a Valentina Varone.

Una rassegna inserita ormai a pieno titolo nel calendario di eventi estivi del Comune di Teramo e che oltre al contributo del Comune e del BIM vede anche il patrocinio della Provincia di Teramo, dell’Università degli Studi di Teramo e del Ministero della Cultura.

Giunta alla sua quinta edizione, si presenta quest’anno con lo slogan “Il lustro di un lustro”, e dal 27 luglio al 3 agosto, vedrà Piazza Martiri, cuore della città, ospitare ogni sera, a partire dalle ore 21.00, il grande spettacolo dell’International Imago Film Festival. Ad aprire gli appuntamenti sarà uno spettacolo dal vivo dedicato al mondo del cinema oppure incontri con grandi ospiti del mondo del cinema. A seguire la proiezione dei film italiani in concorso.

A guidare il pubblico nel corso delle otto serate saranno Federico Perrotta e Valentina Olla, conduttori ufficiali della manifestazione.

Tra gli ospiti già annunciati figurano Emanuela Aureli, Monica Guerritore e Federica Cifola, protagonisti degli incontri con il pubblico che accompagneranno ogni serata del festival.

Tra le novità dell'edizione 2026 spicca il coinvolgimento delle scuole di musica abruzzesi attraverso l’Imago Song Contest, realizzato in collaborazione con l’Associazione Faremusika. Dodici giovani artisti, due per ciascuna serata, si esibiranno proponendo celebri colonne sonore e brani ispirati al cinema; il vincitore sarà proclamato durante la serata finale del 3 agosto.

Il programma prenderà il via già nel pomeriggio con la proiezione, alle 17.30, di film internazionali in lingua originale sottotitolati, presso la splendida cornice del Castello Della Monica, mentre alle 19.30 Piazza Martiri ospiterà “Imago on the Road”, l'aperitivo social dedicato al cinema curato da Marco D’Angelo, che accompagnerà il pubblico fino all’inizio degli eventi serali.

“Il rapporto tra Teramo e l'International Imago Film Festival, giunto quest’anno alla sua quinta edizione, è diventato ormai strutturale, inserendosi a pieno titolo nella programmazione culturale del Comune di Teramo – commenta il Sindaco Gianguido D'Alberto – Ospitare una manifestazione che valorizza il cinema indipendente significa promuovere uno spazio di libertà creativa e di pluralismo culturale, fondamentale per la crescita della comunità. Ancora più significativo è il coinvolgimento, in questa edizione, delle scuole di musica, che rappresenta un ulteriore valore aggiunto per il festival”.

“Anche quest’anno Teramo sarà protagonista sulla scena cinematografica grazie alla collaborazione con l’International Imago Film Festival, in programma dal 27 luglio al 3 agosto in Piazza Martiri della Libertà – sottolinea l’Assessore agli Eventi Antonio Filipponi – Un appuntamento che ha saputo crescere anno dopo anno, coinvolgendo migliaia di opere provenienti da oltre 125 Paesi e confermando la nostra città come punto di riferimento per eventi culturali di livello nazionale e internazionale”.