CASTELBASSO, UN MESE DI ARTE, MUSICA E TEATRO NEL BORGO DELLA CULTURA

Dal 25 luglio al 30 agosto Castelbasso si trasformerà ancora una volta in uno dei principali poli culturali dell'estate abruzzese. Torna infatti "Castelbasso 2026 – Borgo della Cultura", la manifestazione promossa dalla Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture, che da oltre vent'anni anima il suggestivo borgo teramano con un ricco programma di arte contemporanea, musica e teatro, richiamando visitatori, appassionati e artisti da tutta Italia.

L'edizione di quest'anno punta a consolidare una formula che ha fatto di Castelbasso un luogo di incontro tra linguaggi artistici diversi, valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico e architettonico del paese. Un percorso culturale che nasce dalla collaborazione con importanti realtà nazionali e regionali e che propone eventi capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo, dagli appassionati d'arte agli amanti della musica e del teatro.

Cuore della manifestazione sarà la grande mostra "Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani", allestita negli spazi di Palazzo Clemente e Palazzo De Sanctis. Curata da Ilaria Bernardi e promossa dall'Associazione Genesi, l'esposizione affronta alcuni dei temi più attuali del nostro tempo: la condizione femminile, le discriminazioni, le migrazioni, i conflitti, la censura, il rapporto tra individuo e potere e la tutela dell'ambiente. Il percorso riunisce opere di numerosi artisti contemporanei di fama internazionale e si concluderà con un'installazione site-specific realizzata appositamente per Castelbasso da Stefano Arienti. Accanto alla mostra sono previsti laboratori, visite guidate e attività educative rivolte a bambini, ragazzi e adulti. L'ingresso sarà gratuito e la mostra sarà visitabile dal giovedì alla domenica, dalle 19 a mezzanotte.

Di alto livello anche il cartellone degli spettacoli, che prenderà il via il 26 luglio con Fusion Experience, progetto che riunisce sul palco Richard Bona, Dave Weckl, Ciro Manna e Mica Lecoq. Il 31 luglio spazio all'ironia musicale della Banda Osiris, mentre il primo weekend di agosto sarà dedicato alla tradizionale rassegna organistica con i concerti di Sabatino Servilio, Roberto Marini, Daniela Battioni e Roberto Di Buccio.

L'8 agosto salirà sul palco Joe Barbieri con il concerto "Big Bang", mentre il giorno successivo sarà la volta di Stefano Massini, protagonista dello spettacolo teatrale "Alfabeto delle emozioni", che chiuderà il calendario degli eventi con un viaggio tra parole, sentimenti e riflessioni sull'animo umano.

Con un programma che intreccia mostre, concerti e spettacoli, Castelbasso conferma così la propria vocazione di "Borgo della Cultura", trasformando ancora una volta uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Teramo in un laboratorio di idee, creatività e partecipazione, capace di valorizzare il territorio attraverso il dialogo tra arte contemporanea e tradizione.