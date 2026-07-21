GAME OVER MUSIC FEST, A NOTARESCO TRE GIORNI DI MUSICA, ARTE E CONDIVISIONE

Tre giorni di concerti, installazioni artistiche, mostre, mercatini e performance per trasformare Notaresco in un punto di incontro dedicato alla musica e alla cultura contemporanea. Torna il Game Over Music Fest, giunto alla seconda edizione, con l'obiettivo di confermarsi non solo come rassegna musicale, ma come spazio di aggregazione e partecipazione aperto a tutti.

Il nome del festival richiama il celebre "Game Over" dei videogiochi, ma il significato è volutamente opposto: non una conclusione, bensì un nuovo punto di partenza. L'iniziativa, organizzata dall'associazione Toro Loco APS, punta infatti a riportare al centro la condivisione degli spazi, l'arte e la cultura come strumenti per creare relazioni e offrire nuove occasioni di incontro. Il programma prevede tre serate consecutive con protagonisti alcuni dei nomi più apprezzati della scena musicale italiana. Ad aprire il festival, giovedì 23 luglio, sarà Pierpaolo Capovilla con i Cattivi Maestri. Venerdì 24 luglio saliranno sul palco i Sick Tamburo, impegnati nel loro Mexican Tour 2026, mentre sabato 25 luglio la chiusura sarà affidata agli Almamegretta, storica formazione che ha saputo fondere dub, reggae e sonorità mediterranee. Accanto ai concerti, il Game Over Music Fest offrirà un ricco calendario di iniziative collaterali. L'intera manifestazione sarà a ingresso gratuito e ospiterà collettivi d'arte indipendente, mostre temporanee, installazioni site-specific, esibizioni di band emergenti, oltre a un'area dedicata ai mercatini artigianali e agli stand food & drink, con l'intento di creare un ambiente da vivere dal pomeriggio fino a tarda sera. La seconda edizione punta così a consolidare un progetto che guarda oltre la semplice dimensione del concerto, proponendo un'esperienza culturale capace di coinvolgere il territorio e attirare pubblico anche da fuori provincia. A Notaresco, insomma, il "Game Over" rappresenta soltanto l'inizio di una nuova partita.