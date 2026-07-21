IL 2 AGOSTO, A TORTORETO, TORNA IL PREMIO NAZIONALE DON TONINO BELLO, ECCO I PREMIATI

Il Comune di Tortoreto, con il patrocinio della Regione Abruzzo, in collaborazione con la ETS “Società Civile” e altre realtà associative regionali e nazionali, organizza per domenica 2 agosto 2026, alle ore 21:00, la consegna del Premio nazionale per la pace e la solidarietà “Don Tonino Bello” rinviata a causa della pioggia che colpì la Regione il 1° giugno scorso. Ancora una volta sul lungomare di Tortoreto riecheggerà il messaggio di Don Tonino Bello, Vescovo della pace, voce dei poveri in una serata intensa, carica di significati e speranze, che animerà la cittadina abruzzese di Tortoreto che per qualche ora si trasformerà in capitale della solidarietà. Pace e legalità e simbolico punto di incontro tra popoli, culture e ideali con un evento che riunirà nomi di rilievo del panorama internazionale della solidarietà, invitando la comunità a riflettere su una domanda tanto semplice quanto lacerante: è possibile oggi parlare di pace, di solidarietà e di legalità.

I PREMIATI 2026

Massimo Fraticelli, storico ambientalista per il suo straordinario impegno nella tutela dell’ambiente e della sostenibilità, che con passione e dedizione ha trasformato ogni azione in un seme di speranza.

Francesco Prospero, presidente dell’osservatorio regionale per la legalità per il suo instancabile impegno a favore della legalità, della trasparenza e della responsabilità civica.

Alla FIDAS, per il loro instancabile impegno nel promuovere la cultura della donazione di sangue. Il loro lavoro, fatto di sensibilizzazione e comunità, ci ricorda che essere donatori è un atto di solidarietà.

All’Associazione Lucis ETS, per il prezioso impegno a sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, accompagnati con umanità, ascolto e aiuti concreti nei momenti più difficili.