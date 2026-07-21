PIENONE A CAMPLI PER IL CONCERTO DEI NOMADI









Una Piazza Vittorio Emanuele II gremita di pubblico ha fatto da cornice al grande concerto dei Nomadi, tra gli appuntamenti più attesi del cartellone estivo del Comune di Campli. Migliaia di persone hanno affollato il centro storico, regalando un colpo d'occhio straordinario e confermando la capacità del borgo di richiamare un pubblico numeroso per eventi di grande qualità. Una Piazza Vittorio Emanuele II gremita di pubblico ha fatto da cornice al grande concerto dei Nomadi, tra gli appuntamenti più attesi del cartellone estivo del Comune di Campli. Migliaia di persone hanno affollato il centro storico, regalando un colpo d'occhio straordinario e confermando la capacità del borgo di richiamare un pubblico numeroso per eventi di grande qualità.

La storica band ha regalato uno spettacolo intenso ed emozionante, ripercorrendo i grandi successi che da oltre sessant'anni accompagnano intere generazioni. Un'esibizione coinvolgente, accolta con entusiasmo da un pubblico caloroso che ha cantato e condiviso ogni momento del concerto.

«Quella vissuta a Campli è stata una serata straordinaria – dichiara il sindaco 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐀𝐠𝐨𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 –. Vedere la nostra piazza così piena di persone, provenienti anche da fuori territorio, è motivo di grande soddisfazione e rappresenta il riconoscimento del lavoro che stiamo portando avanti per offrire eventi di alto livello. Ringrazio di cuore i Nomadi per aver regalato al nostro pubblico uno spettacolo ricco di emozioni e di grande spessore artistico. Un sentito grazie va anche a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta organizzazione dell'evento: gli uffici comunali, le associazioni di volontariato, le forze dell'ordine, la polizia municipale , i volontari, i tecnici, gli operatori sanitari e tutte le persone che hanno lavorato con professionalità e dedizione. Ma il ringraziamento più grande è rivolto al pubblico presente, che con una partecipazione eccezionale ha reso questa serata davvero indimenticabile.»

L'Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa, che conferma Campli come punto di riferimento per la promozione della cultura, della musica dal vivo e degli eventi di qualità, capaci di valorizzare il territorio e di attrarre migliaia di visitatori.