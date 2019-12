CALCIO / IL PRESIDENTE DELLA LEGA SCRIVE A IACHINI: “...È LA VITTORIA PIÙ BELLA”

Facendo seguito alla conferenza stampa relativa all'evento di solidarietà "Uniti per TE" promosso dalla società biancorossa, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha inteso congratularsi con il Presidente della Teramo Calcio Franco Iachini, con la seguente lettera:

Caro Franco,

vorrei rivolgerti il nostro piu grande grazie per l'iniziativa "Uniti per TE".

Rende il senso del nostro calcio, ambasciatore di valori, che vede nel cuore il protagonista assoluto.

Donare una cifra di rilievo come quella che avete raccolto con tutti coloro che seguono il Teramo, è la vittoria piu bella e rende ancora più speciale il Natale. Per tutti.

"È il Natale nel cuore che infonde il Natale nell’aria".

(William Thomas Ellis).

Serene Festività,

Francesco Ghirelli