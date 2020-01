ROSETO BASKET, ABBANDONANO LA SOCIETA', CIANCHETTI E CIMOROSI

La società Roseto Sharks informa la cittadinanza che i soci di riferimento, prof. Ettore Cianchetti e Daniele Cimorosi, a fine stagione 2019/2020 concluderanno il loro impegno nel sodalizio il quale hanno contribuito a fondare nel 2009. Della decisione è stata informata l’Amministrazione Comunale lo scorso dicembre 2019.



Pur essendo estremamente soddisfatti dei risultati sportivi e dell’accordo con la Stella Azzurra Roma, Cianchetti e Cimorosi motivano la loro decisione con le perduranti grandi difficoltà gestionali nelle quali la società è costretta da sempre a muoversi.

Il prof Cianchetti e Cimorosi intendono ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito a portare avanti, con passione e sacrificio, il Roseto che, dalla C2 vinta nel 2009/2010, ha saputo tornare in Serie A2.



Inoltre, i soci auspicano l’ingresso di nuove forze che possano dare stabilità alla società, come fatto finora da chi ne ha tenuto in mano la gestione.



Infine, Cianchetti e Cimorosi ringraziano la Stella Azzurra Roma, che grazie a un accordo biennale sta contribuendo a tenere vivo e alto il nome del basket rosetano, avendo dato vita a un progetto pilota nella pallacanestro italiana, sperando che tale accordo possa continuare anche nelle stagioni future.



Al fine di non creare confusione con i mass media, si precisa che Cianchetti e Cimorosi non rilasceranno ulteriori dichiarazioni in merito alle decisioni prese. Pertanto, da oggi in avanti per la società Roseto Sharks parlerà il Presidente, Antonio Norante, che va ringraziato per il suo continuo impegno a favore del basket cittadino.