FUTSAL, LA SPORTING GRAN SASSO AL SECONDO POSTO IN CAMPIONATO

Da matricola a certezza. La nuova decade inizia con il botto per la realtà dello Sporting Gran Sasso, al secondo anno di attività nella sua quotidianità tra Scuola Calcio, Settore Giovanile e squadra femminile. Sono proprio le ragazze del Calcio a 5, partecipanti al campionato regionale, a regalare un avvio di 2020 da sogno alla società guidata dal Presidente Marco Di Sabatino. Seconde in campionato a suon di gol e risultati esaltanti, le rossogiallonere avevano strappato il pass, mediante ripescaggio come prima outsider, per la disputa delle Final Eight regionali disputate al PalaElettra di Pescara. Proprio questo è stato il teatro di una scalata inattesa e che ha portato le teramane al punto più alto della loro storia. Lo scorso 2 gennaio, ai Quarti di Finale, le ragazze capitanate da Denise Iovalone hanno sconfitto 3-0 il Nora Calcio con una prova sontuosa. In Semifinale, poi, la strabiliante vittoria 2-1 contro la capolista Centrostorico Montesilvano, da anni fiore all’occhiello della Categoria. Ieri, 6 gennaio, la disputa della finalissima davanti ad una cornice di pubblico degna dei più grandi eventi dello sport contro l’attrezzatissimo Orione Avezzano. In vantaggio con la Fidanza, lo Sporting ha sfiorato il raddoppio prima di incassare 4 reti da Lancia, Contestabile, Russo e Michetti. L’altro sigillo di Fidanza ha archiviato il punteggio sul 2-4, ma al triplice fischio lo Sporting ha raccolto tantissimi applausi per un percorso inatteso alla vigilia della competizione e che potrebbe essere solo l’alba di qualcosa di grande. Ora testa al campionato, perché nel prossimo weekend ci sarà la sfida di campionato proprio contro l’Orione.