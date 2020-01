IACHINI “STRIGLIA” IL COMUNE PER I RITARDI SUL BONOLIS E L’ACQUAVIVA

Si è svolto questa mattina nella sede municipale, l’incontro tra l’ingegnere Franco Iachini - nella sua qualità di imprenditore e non di presidente della Teramo calcio - e il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, alla presenza dell’assessore allo Sport, Antonio Filipponi e di alcuni dirigenti dell’amministrazione comunale.

Al centro dell’incontro lo stato dell’arte dell'iter procedurale per il completamento della operazione di cessione della gestione dello stadio Comunale ‘Bonolis’ alla Soleia, che a far data dallo scorso mese di luglio non è stata ancora definita. Nel constatare la evidente inerzia, da parte degli uffici comunali, a reperire la documentazione mancante, l’ingegnere Franco Iachini si è reso disponibile, sebbene si tratti di atti non di sua competenza, a rintracciarla e a produrla nel più breve tempo possibile, al fine di accelerare la conclusione della prevista istruttoria.

Quanto al lamentato ritardo circa la pubblicazione dell’avviso pubblico per la gestione dell’impianto sportivo ‘Acquaviva’, l’ingegnere Iachini ha dovuto purtroppo constatare, sottolineandolo ai presenti, la persistenza di forti incertezze sulle procedure da esperire. Lo stesso auspica, come da impegni assicurati nel corso dell'incontro, che i prossimi tavoli tecnici comunali riescano a trovare in tempi rapidi una idonea soluzione che permetta di procedere con l’espletamento della gara pubblica, attesa da anni.

Ing. Franco Iachini