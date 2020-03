TERAMO CALCIO, GIOCATORI, STAFF E COLLABORATORI TORNANO A CASA, LA LETTERA DI IACHINI

La Società Teramo Calcio, a seguito del DPCM del 21 marzo che prevede "la chiusura sull'intero territorio nazionale di tutte le attività produttive non strettamente necessarie a garantire beni e servizi essenziali ed il conseguente rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza", ha ufficialmente invitato in mattinata tutti i propri tesserati (staff, calciatori, collaboratori) che lo ritenessero necessario, a fare rientro nelle proprie residenze, fino al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19 in corso, nel pieno rispetto di tutte le precauzioni già note.

Questo il testo del messaggio inviato in mattinata.

Ragazzi, buongiorno a tutti....

È il mio primo messaggio da quando è iniziata questa crisi.

Ho deciso che non ha senso, visto il dilungarsi del periodo di quarantena, trattenevi qui a Teramo.

Pertanto, chi lo vorrà, è libero di tornare a casa propria, facendo la massima attenzione alle precauzioni già imposte dalle nostre Autorità.

Unica raccomandazione:

Rimanete in contatto con il Mister, i Direttori e tutto lo staff della società.

Anche io sono a Vostra disposizione, e potete scrivermi o chiamarmi quando vorrete!

Forza Ragazzi.

Forza Teramo.

Presidente Franco Iachini