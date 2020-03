LO SPORT CHE DIVENTA EMOZIONE, LA D'ALESSANDRO INCONTRA BOMBAGI

Lo sport che diventa emozione. La didattica a distanza attivata tempestivamente dall’ Istituto Comprensivo D'Alessandro-Risorgimento di Teramo, ha permesso l'incontro virtuale tra gli studenti di una classe della scuola secondaria di I grado con il centrocampista del Teramo Calcio, Francesco Bombagi.

L’iniziativa, coordinata dalla Dirigente Scolastica, prof.ssa Lora D'Antona Catacuzzena, nata in condivisione con l'Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale di Educazione Fisica, ha regalato un momento di serenità e gioia agli alunni.

Gli alunni, alcuni dei quali in rigorosa tenuta biancorossa, durante la lezione in didattica a distanza di scienze motorie con il prof. Valter Ciaffoni, hanno rivolto domande e curiosità al "Bomba", mostrando grande entusiasmo e partecipazione.

“Come si trova in biancorosso? Come si sta tenendo allenato in questa fase delicata? A quale età ha capito che sarebbe diventato un calciatore professionista? Come ha superato i momenti bui? Questi sono stati alcuni dei quesiti rivolti al capocannoniere del Diavolo, che ha infine ribadito il monito comune in questo periodo di emergenza sanitaria: essere tutti estremamente responsabili e attenti nei comportamenti da tenere.

La video-conferenza verrà replicata nei giorni successivi per un’altra classe.