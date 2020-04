IL CORONAVIRUS CANCELLA LA COPPA INTERAMNIA DI LUGLIO: QUEST'ANNO NON SI FARA'

La Coppa Interamnia edizione 48esima non si farà. Tutta colpa del Coronavirus. Ad ufficializzare la decisione che era in forse fino ad un mese fa, il patron della Coppa Gigi Montauti. Non ci sono le condizioni e per questo la Coppa non si farà. Del resto non è immaginabile supporre quello che potrebbe accadere con tutti gli atleti provenienti da cinque continenti a Teramo. Troppi i rischi. Non resta che riorganizzarsi pe il prossimo anno mentre si aspettano i festeggiamenti per il 50ennario che con lo slittamento di questa edizione sarà celebrato nel 2023.