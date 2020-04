IL CORONAVIRUS FA SALTARE LA MARATONINA PRETUZIANA

Per i problemi legati all'emergenza sanitaria causata dal coronavirus quest'anno non si svolgerà la 41^ edizione della “Maratonina Pretuziana”, uno degli appuntamenti storici del mondo sportivo teramano.

Il Gruppo Podistico Amatori Teramo, che cura da sempre l'organizzazione dell'evento, comunica che si sta comunque progettando una manifestazione non competitiva per il periodo autunnale sempre con le dovute precauzioni e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Purtroppo in questo momento lo sport è costretto a fermarsi ma la voglia di praticarlo non si è mai spenta e già guardiamo oltre, al post pandemia, per programmare la ripartenza, che vedrà proprio lo sport come elemento principale di aggregazione sociale e culturale.

Vi diamo quindi appuntamento per questo autunno e, appena avremo il quadro completo della situazione riguardo l'evento, vi daremo tutte le informazioni in merito.