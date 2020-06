NASCE IL CONSORZIO "AMARE TERAMO PER IL BASKET" CON LO SCOPO DI ACQUISIRE UN TITOLO DI SERIE B

Carlo Antonetti torna in pista nel basket presentando il progetto "AmareTerAmo", un consorzio di imprese per rilanciare il territorio e investire nello sport e nella pallacanestro in particolare. Antonetti, che sarà direttore generale del Consorzio, si augura nel breve periodo di acquisire un titolo di Serie B. Il primo interlocutore sarà come è ovvio che sia il Teramo Basket 1960. No invece ad un titolo di A 2 perchè bisogna imparare a ricamminare dall'inizio.

Tutto questo si muove - ha detto Antonetti - per amore della mia città». Non ha rabbia, ma ha ferite molto profonde per il passato, ora il suo unico stimolo è accettare questa sfida per i giovani.

Per questo nasce il consorzio di imprese dove entrare per almeno tre anni e versare una quota di sponsorizzazione sempre per tre anni. Tra 15 giorni sarà fatto il punto della situazione per vedere quante persone avranno aderito e da qui si muoveranno per l'acquisizione di un titolo sportivo.