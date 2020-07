IL 13 OTTOBRE LA TAPPA ROSA: LANCIANO-TORTORETO COSTATA AL COMUNE OLTRE 100 MILA EURO

Striscione rosa in Comune a Tortoreto con la nuova data ufficiale, dopo lo spostamento causa Covid, della tappa del prossimo Giro d’Italia che arriverà in città. E’ il 13 Ottobre l’appuntamento da fissare per l’arrivo della carovana rosa, che a distanza di un anno torna a Tortoreto. Si tratta della tappa Lanciano-Tortoreto costata all'Ente oltre 100 milioni di euro, la richiesta era per 150 mila euro, poi c'è stata una dura trattativa tra le parti.