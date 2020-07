ATLETICA, LUDOVICA MONTANARO BRILLA A L'AQUILA

Al primo test di atletica certificato, manifestazione agonistica riservata anche alle categorie over 16 anni, che si è svolto allo stadio Isaia Di Cesare di L’Aquila sabato e domenica 4-5 luglio, brilla il risultato della Junior Ludovica Montanaro nel getto del peso, dove ha stabilito il primato personale con la misura di 13,72 metri, migliorando di 12 centimetri il precedente risalente al 2019. La stessa atleta si è ben espressa anche nel disco con la misura di 45,19, non lontana dal personale in questa specialità. Altre buone prove degli atleti targati Atletica Gran Sasso nei lanci. Nel martello Juniores (Kg 6): Pierpaolo Spezialetti (Atletica Gran Sasso) 54,37 metri. Martello assoluto femminile: 1^ Giulia Palladini 42,21. 300 Cadetti: 1° Ruggero Occhiolini (Atletica Teramo) 39”43. Disco: 2^ Matilde Ciacci 34,94. Martello Allieve (Kg 3): 2^ Martina Tomolati 35,94.