TERAMO CALCIO, IACHINI CHIARISCE LE DICHIARAZIONI DEL GM IACONI: «LA COMUNICAZIONE APERTA VERSO GIORNALISTI NON FAZIOSI»

Il Presidente Franco Iachini, sollecitato da più parti su chiarimenti in merito alle dichiarazioni rilasciate dal GM Iaconi nel corso di una recente trasmissione televisiva, precisa quanto segue:

«Nel concordare con quanto detto da Andrea, ma per meglio contestualizzare le sue parole, nello specifico quelle che esprimono il vero pensiero della società, si chiarisce che i miglioramenti auspicati dal Dg nel settore medico riguardano alcune consulenze esterne specialistiche cui quest’anno si è affidata la società;

Per quanto riguarda il marketing, il miglioramento andrà ricercato in un maggior coinvolgimento del territorio con iniziative che sono già allo studio dei responsabili del settore medesimo;

per quanto, infine, attiene la comunicazione, il Presidente precisa che la stessa debba essere ancor più aperta e diretta verso tutti quei giornalisti non faziosi e deontologicamente corretti, al contrario di coloro che, invece, tendono ad alimentare sterili e inutili polemiche con il solo fine di ottenere qualche like in più, dimostrando una volta di più un’insufficienza di fondo nell’emergere all’attenzione di questa società e alimentando esclusivamente e quotidianamente discordia nel primario cammino di crescita che il club stesso si è posto nei confronti della tifoseria biancorossa e della comunità teramana tutta».