ANTONETTI SI FERMA, LA TERAMO BASKET HA DECISO DI CEDERE IL TITOLO ALLA TASP?

"L'impazienza può rovinare un grande progetto". C'è scritto così sul cartello che accompagna la conferenza stampa di Carlo Antonetti, in corso in questi minuti, e con la quale l'avvocato teramano ha annunciato di voler fare un passo indietro nel progetto. Alla Corte dei Tini, dove poche settimane fa aveva annunciato la sua idea di costituire un consorzio e rilevare il titolo di serie B della teramo Basket, Antonetti annuncia che non si sono verificate le condizioni, anche perchè il titolo sarebbe andato, per decisione della Teramo Basket, alla Teramo a Spicchi, l'altra società cittadina. Se così è. non è difficile intuire a chi sia rivolta la frase di Confucio scelta da Antonetti... come a dire che, con minore impazienza da parte del team di Ruscitti, si sarebbe potuto fare altro... ma c'era da aspettare le adesioni al nascente consorzio e quelle, sembra, non sono state numerose. Giocoforza la Teramo Basket ha dovuto fare la sua scelta, ed è stata quella più logica