L'ASSESSORE REGIONALE ALLO SPORT LIRIS IN VISITA ALLA TERAMO CALCIO

Visita privata, all’insegna della cordialità e della reciproca conoscenza, quella di ieri dell’assessore regionale allo sport, Guido Quintino Liris, al presidente della Teramo Calcio, Franco Iachini.

L’incontro, svoltosi alla Infosat, ha permesso ai due rappresentanti del territorio di scambiare utili pareri sul movimento sportivo abruzzese e nazionale e, soprattutto, tracciare un identikit del brand Teramo Calcio, sul quale la nuova proprietà ha investito molto in termini di immagine e di valore.

L'assessore Liris è stato accompagnato in un tour approfondito dello stadio Gaetano Bonolis, dove ha potuto prendere contatto con gli innovativi sistemi tecnologici installati di recente e verificare la rinnovata ambientazione della struttura, una delle pochissime di proprietà della società nel panorama calcistico professionistico nazionale.

La consegna da parte del presidente Iachini della tradizionale maglietta biancorossa personalizzata, ha sancito l’ingresso dell’assessore Liris tra i simpatizzanti e perché no, si spera anche tra i futuri sostenitori (anche sugli spalti dove è stato invitato) della Teramo Calcio.