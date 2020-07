NASCE IL LIONS TERAMO HANDBALL, PRESIDENTE E' FRANCO CHIONCHIO

A Teramo nasce la Lions Teramo Handball grazie al fatto che la Lions Teramo (serie A2 maschile) e la New Handball Club Teramo (serie B maschile) hanno deciso di unire le loro forze. Presidente della neonata compagine è Franco Chionchio, ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ed ex capitano azzurro, vice Roberto De Angelis che ha giocato ad alti livelli con il Teramo.

Nei quadri societari figurano anche Salvatore Faragalli, il Team Manager Settimio Massotti, che, da giocatore detiene ancora il record di presenze con la nazionale ed Andrea Di Marcello che ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo. La Lions Teramo Handball prenderà parte al campionato di Serie A2 maschile, con inizio il 19 Settembre. Inserita nel girone B con ii Bologna, Parma, Chiaravalle, Casalgrande, Ambra Prato, Tavarnelle, Fiorentina, Nuoro, Secchia Rubiera, Verdeazzurro Sassari, Camerano, Carpi e Follonica.

A guidare i biancorossi sarà Marcello Fonti. Franco Di Giacinto e Nicole Pastor, che ricoprirà anche il ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, guideranno, invece, la formazione che militerà nel campionato di serie B maschile con l’obiettivo di far crescere i ragazzi biancorossi.