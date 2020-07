ECCO LO STAFF DELLA PALLAMANO LIONS TERAMO CHE RINASCE

Nei locali del Ristorante “La Perla Nera” è stata presentata la nuova società di pallamano maschile Lions Teramo Handball. Nata dall’incorporazione tra la Lions Teramo e la New Handball Club Teramo prenderà parte al campionato di serie A2 e B maschile. Compagine societaria composta dal gotha della pallamano nazionale con il presidente Franco Chionchio che è stato capitano e Commissario Tecnico della nazionale, il Team Manager Settimio Massotti che detiene tutt’ora il record di presenze in azzurro (303) e l’allenatore Marcello Fonti, siciliano ma teramano d’adozione che, da giocatore, ha conquistato quattro scudetti con Bressanone e Prato disputando 275 partite in nazionale con oltre 700 reti realizzate. A fare gli onori di casa il dirigente Salvatore Faragalli: “Siamo veramente contenti, oggi è un giorno storico perché si uniscono le forze e nasce un’unica società. Un’incorporazione più che una fusione, tutto è nato qualche settimana fa e tra le parti è stato subito trovato l’accordo. E devo dire che la risposta positiva che vediamo nella platea oggi qui mi fa ben sperare”. Il presidente, Franco Chionchio, ha spiegato, poi, le ambizioni: “Insieme possiamo veramente fare grandi cose. Ci sono tutte le basi, il settore giovanile è molto florido e dobbiamo puntare sui nostri ragazzi perché loro rappresentano il nostro futuro. Lavorando bene possiamo riportare Teramo dove merita”.

Presenti all’incontro l’Assessore allo Sport del Comune di Teramo, Sara Falini, il patron della Coppa Interamnia, Pierluigi Montauti, rappresentanti dell’Università di Teramo, Sergio Quirino Valente e Luigi Mastrangelo, il Delegato Provinciale del Coni di Teramo, Italo Canaletti e il Consigliere Federale della Federazione Italiana Giuoco Handball, Fabrizio Quaranta.

Seduti, in platea, anche i rappresentanti di Maxi Coal che ha confermato la sua sponsorizzazione così come la Palestra Wellness.

Di seguito si riporta l’organigramma societario e lo staff tecnico della Lions Teramo Handball:

Presidente: Franco Chionchio

Vice Presidente: Roberto De Angelis

Segretario: Stefano De Angelis

Dirigente: Salvatore Faragalli

Team Manager: Settimio Massotti

Direttore Sportivo: Andrea Di Marcello

Collaboratori: Elia Di Giustino, Manuela Bufo, Manlio Forlini, Pino Recchia,

Gabriella Marcozzi, Egidio Romano, Francesco Angeloni

STAFF TECNICO

Allenatore Serie A2 e Responsabile Tecnico: Marcello Fonti

Allenatori Serie B: Franco Di Giacinto e Nicole Pastor

SETTORE GIOVANILE:

Responsabile Tecnico: Nicole Pastor

Allenatori: Cristina Covaci, Swietlana Czernecka, Grazyna Roman, Franco Di Giacinto, Paolo Cotellessa



La neonata società prenderà parte al campionato di serie A2 di pallamano maschile. E’ stata inserita nel girone B al pari di Bologna, Parma, Chiaravalle, Casalgrande (Reggio Emilia), Ambra (Prato), Tavarnelle (Firenze), Fiorentina, Nuoro, Secchia Rubiera (Reggio Emilia), Verdeazzurro (Sassari), Camerano (Ancona), Carpi e Follonica (Grosseto). Torneo che inizierà il prossimo 19 Settembre con la stagione regolare che si concluderà il 15 Maggio. La formula prevede la retrocessione di tre squadre per girone mentre le prime due classificate di ognuno dei tre raggruppamenti accederanno alla Final Six da disputare in sede unica nel periodo 26-30 Maggio 2021 che dovrà sancire le due compagini neopromosse nella massima serie. La finale, anche quest’anno, assegnerà la Coppa Italia di Serie A2 ed un incentivo economico pari a 2.500 euro.

La società biancorossa prenderà parte anche al campionato di serie B maschile con l’intento di far crescere i ragazzi del florido settore giovanile.