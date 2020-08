CICLISMO, LA TERMINILLO ULTRA MARATHON CAMBIA PELLE, APPUNTAMENTO AD ALBA ADRIATICA

Tempo di restyling per la seconda edizione della Terminillo Ultra Marathon, la gara di ultracycling no-stop con partenza dalla spiaggia di Alba Adriatica e aperta alla partecipazione di solitari (sia self-supported che con veicolo al seguito) e di team da 2 o 4 elementi (a staffetta).

L’edizione 2020 avrà proprio come cuore pulsante la cittadina balneare abruzzese nel fine settimana di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre attraversando Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio, mettendo in grande evidenza le zone colpite dal sisma del 2016.

La Terminillo Ultra Marathon è pronta a regalare scenari mozzafiato alla vista dei partecipanti (che gareggiano in autosufficienza) tra mare e Appennino, con le salite impegnative del Terminillo e di Campo Imperatore, fino ad arrivare in riva all’Adriatico sulla spiaggia d’argento.

Dopo il cambio di location di partenza e di arrivo (dal Terminillo ad Alba Adriatica), altra novità di rilievo è l’istituzione del doppio percorso: quello classico per gli ultracycler di 539 chilometri e il nuovo da 226 chilometri per tutti quelli che vogliono avvicinarsi al mondo dell’ultracycling.

“Il format della manifestazione ha subito qualche leggera modifica nella scelta della location e nell’inserimento di un nuovo percorso – spiega l’organizzatore Paolo Ferri – ma non nello spirito, perché la Terminillo Ultra Marathon vuole essere ricordata come il raggiungimento di un’impresa memorabile da tutti i partecipanti con la speranza che non sia un evento sporadico ma che possa crescere sia a livello nazionale che internazionale, visto che siamo ufficialmente dentro l’Ultracycling Italian Challenge. Ringrazio per la fiducia anche il comune di Alba Adriatica che sarà attivamente presente a fianco della nostra organizzazione”.