VIDEO /TERAMO CALCIO, IACHINI: “IL PROGETTO CONTINUA SENZA SVENDERE LA SQUADRA”

Questa mattina il presidente del Teramo Calcio, Franco Iachini ha tenuto una conferenza nella Sala Stampa dello stadio Bonolis: “Ci sarà un ridimensionamento senza, però, svendere. - ha affermato il numero uno degli abruzzesi - Voglio dare continuità a questo progetto. La decisione di riportare Cetteo Di Mascio al settore giovanile? Ci siamo incontrati il 15 agosto, sottraendo tempo alle nostre famiglie per parlarne. Posso dire soltanto che questa scelta è stata assolutamente condivisa da tutti. Abbiamo costruito un settore giovanile eccellente e Di Mascio deve continuare ad esserne il valore aggiunto". Poi il patron biancorosso non ha risparmiato qualche stoccata al sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto: "Vorrei che il primo cittadino facesse seguire i fatti alle parole. È da tempo che chiedo un bando per la struttura dell'Acquaviva. Abbiamo un ottimo settore giovanile e vogliamo farlo crescere ancora, ma la mancanza di impianti potrebbe vanificare ogni sforzo". Infine, Iachini, dopo aver annunciato l'amichevole con il Napoli del 4 settembre a Castel di Sangro ha fatto cinque nomi di allenatori. Uno di loro potrebbe essere il nuovo mister dei diavoli: "Non anticipo nulla ma voglio darvi cinque nomi: Moriero, Turrini, Grassadonia, Di Donato e Coppitelli".

CLICCA QUI E ASCOLTA IL PRESIDENTE IACHINI