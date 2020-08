TERAMO CALCIO, MASSIMO PACI E' IL NUOVO ALLENATORE, IL SECONDO E' ROBERTO GUANA

Massimo Paci ha firmato un contratto di un anno con opzione ed è il nuovo allenatore del Teramo calcio. Il secondo sulla panchina biancorossa, per la prossima stagione in Lega Pro, sarà Roberto Guana, ex Pescara. Paci, 42 anni, ex difensore con trascorsi in serie A (Lecce, Ascoli, Siena, Novara e Parma ) è un tecnico esordiente in serie C. Nelle ultime due stagioni, ha allenato Forlì e Montegiorgio nel campionato di serie D.