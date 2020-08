CHRISTIAN FERRI DIRETTORE GENERALE DELLA PALLACANESTRO ROSETO

La Pallacanestro Roseto è lieta di ufficializzare l’accordo biennale con Christian Ferri, il quale ricoprirà la carica di Direttore Generale biancazzurro da questa stagione.

Un passato da cestista, abruzzese purosangue ( originario di Pescara ), Christian Ferri nella stagione 2014/15 è già stato nel Lido delle Rose ricoprendo il ruolo di Team Manager con coach Trullo in panchina. Da sempre legato alla pallacanestro, oltre che da giocatore, e con un patentino da allenatore nel cassetto acquisito proprio con Coach Trullo in veste di formatore, terminata la carriera sui campi delle minors e dopo una breve esperienza di studio negli Stati Uniti, ha iniziato la carriera dirigenziale nel 2006 all’Amatori Pescara ricoprendo la carica di Direttore Sportivo fino al 2008. Torna quindi in Nord America per uno stage formativo presso la franchigia NBA dei Toronto Raptors con cui mantiene nel tempo un rapporto stretto di collaborazione, soprattutto con il suo mentore Maurizio Gherardini, allora Assistente General Manager dei canadesi; nel frattempo l’impegno con la Federazione Italiana Pallacanestro in eventi giovanili FIBA e della Nazionale Italiana culminati con la collaborazione ai Giochi del Mediterraneo del 2009 svolti a Pescara ( e con la finale di basket tra Grecia e Croazia proprio a Roseto dove era Responsabile dei rapporti tra le Federazioni ed il Comitato Organizzatore ).

Subito dopo si stabilisce nuovamente in USA, precisamente in Ohio, per far parte dello staff organizzativo del college di Prima divisione Kent State in NCAA dove vince anche l’anello per la vittoria della Conference nel 2010. Spostatosi successivamente nella città di New York dove si è occupato di consulenza per club e scouting fino al 2012, poi tra il 2013 e il 2014 vanta una collaborazione con il college NCAA di St. Johns di New York oltre che membro del Comitato Organizzatore delle East Regionals al Madison Square Garden di New York. Tornato in Italia per motivi personali, riceve la chiamata dal Presidente Cianchetti aiutando l’allora sodalizio biancazzurro del 2014/15 alla permanenza nella Serie A2. Dopo una parentesi nell’organizzazione come Coordinatore ai Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia svoltisi sempre nel 2015 a Pescara, da quell’anno inizia una proficua e duratura collaborazione con un altro prestigioso college NCAA di Prima Divisione, Arizona State, dove ha giocato James Harden per capirci, dando un contributo importante nel reclutamento internazionale e nella direzione dei camp estivi supervisionati dal Coach di Arizona State, Bobby Hurley, e culminata con la partecipazione nel 2017 a Phoenix come Membro del Comitato Organizzatore delle Final Four NCAA, il più importante evento di sport in USA, fino ai giorni recenti con la firma per la Pallacanestro Roseto.

Le prime parole del neo DG biancazzurro: “La ripartenza della pallacanestro rosetana con questo ambizioso ed innovativo progetto, grazie soprattutto al prezioso supporto degli imprenditori coinvolti nel Consorzio Le Quote nonché promotori del progetto Pallacanestro Roseto, che ringrazio per la fiducia accordatami, è stata la molla per accettare questo incarico prestigioso e colmo di responsabilità, mettendo a disposizione le diverse esperienze acquisite per aiutare la società in una crescita costante, sostenibile e durevole oltre che con un'impostazione professionale ma anche una sfida, conoscendo già benissimo l’ambiente, per far tornare entusiasmo nel pubblico come Roseto ed i suoi tifosi meritano”.