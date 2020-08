VIDEO / TERAMO CALCIO, PRESENTATO MISTER MASSIMO PACI: «PUNTERO' SUL GRUPPO»

Presentato nel pomeriggio agli organi d'informazione il neo-responsabile tecnico della prima squadra Massimo Paci, dopo la premessa del Presidente Franco Iachini: «L’auspicio è quello di ritrovare presto la normalità e di superare le restrizioni attuali per rivederci, tutti, al “Bonolis”. Con grande piacere quest’oggi presentiamo il nuovo mister, con una tempistica congrua a fargli conoscere anche la rosa a disposizione».

Di seguito l'ex tecnico del Forlì ha così esposto il suo pensiero: «Per prima cosa ringrazio il Presidente per avermi offerto questa grande opportunità, quindi i direttori con i quali condivido quotidianamente il lavoro. Parto con le migliori intenzioni e con il giusto entusiasmo. Ho le idee chiare e non mi spaventa la categoria, lavoro h24 per il Teramo, voglio continuare a crescere ed a migliorare sotto ogni aspetto. L’impatto con lo stadio e le persone presenti in questa famiglia è stato fantastico: so di essere nell’ambiente giusto per far bene. La squadra la conoscevo già, l’avevo già vista in diverse occasioni l’anno scorso e non so se abbia espresso tutte le potenzialità, ma adesso inizia una storia totalmente nuova, nella quale devo massimizzare il rendimento di ciascun ragazzo. Ai calciatori ho chiesto di allenarsi con entusiasmo e con il pensiero di migliorarsi. Sono le idee a far la differenza, oggi posso essere l’oratore migliore del mondo, ma saranno i risultati a far di me un bravo allenatore o meno. Il primo obiettivo è cambiare la mentalità. Dobbiamo diventare una squadra tosta, capace di acquisire compattezza: chi ci affronterà dovrà passare una brutta domenica. Mi piace praticare un gioco veloce, verticale. Ho avuto diversi maestri, da Giampaolo a Ranieri, passando per Zeman, Gasperini e Guidolin. Stiamo provando la difesa a quattro, il resto può variare. In questa fase devo costruire la fiducia dei ragazzi,il valore umano può fare la differenza, io ci credo. Tifoseria? So che il Presidente ci tiene tanto, cercheremo di non mancarle mai di rispetto per quanto riguarda le prestazioni, ma non sarebbe onesto fare promesse».

CLICCA QUI E ASCOLTA MISTER MASSIMO PACI