MONDIALI DI CICLISMO, MONTECCHIA: «UN BEL SOGNO DURATO 10 GIORNI»

Il consorzio Costa dei Parchi dopo la decisone dell’UCI (Unione ciclistica internazionale) di affidare l’organizzazione del mondiale ad Imola - Emilia Romagna - ringrazia tutti coloro che hanno permesso di coltivare un sogno durato 10 giorni attraverso la Candidatura della nostra Regione Abruzzo di Alba Adriatica e della Val Vibrata per un evento sportivo che ha numeri di share ed interesse mediatico dietro solo ai mondiali di calcio ed alle Olimpiadi.

Il nostro grazie va al Presidente Marco Marsilio, all’Assessore allo Sport Guido Liris ed al Consigliere regionale Emiliano di Matteo per aver creduto in questo progetto finanziandolo.

Il nostro ringraziamento si estende anche all’Amministrazione Comunale di Alba Adriatica tutta che si è messa immediatamente e fattivamente a disposizione.

Per ultimo (non per importanza) un sincero grazie al nostro socio e collega Marco Capoferri che ha curato con professionalità e passione il percorso presentato agli ispettori Uci e che tanto interesse ha destato nella commissione tecnica.

Il nostro lavoro, ne siamo convinti, non resterà vano ed aprirà nuovi scenari ed altre possibilità per dare al nostro splendido territorio la visibilità che merita. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto sin dall'inizio. Siamo orgogliosi di essere arrivati sin qui.

Andrea Montecchia presidente del Consorzio Costa dei Parchi