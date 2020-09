IL TERAMO PERDE 4 a 0 COL NAPOLI DI GATTUSO

Sconfitto ma con onore il Teramo di Paci dal Napoli di Gattuso, nel secondo e ultimo test amichevole per gli azzurri in ritiro a Castel di Sangro. I biancorossi sono usciti infatti dal Patini sconfitti 4-0 con tripletta di un sempre più scatenato e convincente Osimher, ma vista anche la caratura delle due squadre, non si può dire che il Teramo abbia rimediato una figuraccia, anzi. Il match ha chiuso ufficialmente la fase di preparazione in Abruzzo. Tante le assenze dettate dalle nazionali per il Napoli, Ringhio punta forte su Osimhen dal primo minuto, accompagnato da Lozano, artefice di un assist e del quarto gol.