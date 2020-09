LA TERAMO CALCIO SBUGIARDA EKUONEWS E VERATV: “NESSUN FIGLIO E FIGLIASTRO... SOLO VOSTRE LACUNE PROFESSIONALI”

Ancora una volta la S.S. Teramo Calcio si vede costretta a rettificare grossolane imprecisioni riportate in alcuni servizi giornalistici apparsi on-line e su testate marchigiane.

Le immagini dell’incontro amichevole in programma oggi, domenica 6 settembre, allo stadio “Bonolis” di Teramo tra il Teramo e la Roma Primavera, sono stati trasmessi in diretta dall’emittente televisiva R115 di Teramo - media partner della società biancorossa - attualmente in prove tecniche di trasmissione, in attesa dell’avvio della programmazione del palinsesto autunnale. È soltanto il caso, incidentalmente, di ricordare che i diritti delle partite amichevoli - e dunque non quelle del campionato di Serie C - appartengono alla società che li gestisce in assoluta autonomia. Esempio recente la gara Napoli-Teramo, i cui diritti sono stati ceduti, a pagamento, all’emittente Sky Sport.Ciononostante, in considerazione dei vincoli stringenti relativi alla sicurezza contro il Covid19 imposti dalla normativa nazionale e federale, per ovviare alla difficoltà della tifoseria e della stampa teramana di non poter seguire la partita a porte chiuse, la SS Teramo Calcio ancora una volta garantisce la fruizione della partita, in diretta Facebook sul profilo ufficiale “Teramo Calcio 1913”. Nessun figlio e figliastro dunque, come strumentalmente tentano di far intendere l’emittente marchigiana Vera Tv (che proprio dalla trasmissione in diretta Facebook dell’amichevole Teramo-Ternana dello scorso 30 agosto, sempre garantita dalla società - ha ben usufruito, prelevando senza richiesta gli highlights dell’incontro) e il sito online Ekuonews. È poco corretto richiedere interventi sindacali o dell’Ordine della categoria giornalisti, quando si è di fronte ad una propria lacuna professionale: nessuna delle due testate ha, infatti, avanzato richiesta di acquisizione dei diritti delle amichevoli del Teramo. Forse perché anche il Teramo avrebbe potuto comportarsi, a buon diritto, come il Napoli e monetizzare i diritti invece di rendere libera la visione della gara, addirittura in diretta?