SPORT/ NASCE IN TERZA CATEGORIA, LA VIRTUS CASTELNUOVO

Una nuova realtà è arrivata nel panorama teramano, infatti al prossimo campionato di Terza Categoria parteciperà anche la neonata Virtus Castelnuovo.

La nuova società di Castelnuovo Vomano nasce con l’obiettivo di fare da subito bene, non in contrapposizione alla più quotata squadra cittadina che parteciperà alla Serie D, bensì con spirito di vicinanza e collaborazione, per dare spazio a tutti i giocatori locali più o meno giovani che per forza di cose non hanno più spazio nel campionato più importante ma vogliono comunque continuare a dare il proprio contributo al calcio di Castelnuovo.

Lo staff dirigenziale della Virtus Castelnuovo, il cui Presidente sarà Giovanni Bosica, sarà composto da un mix di storici dirigenti del Castelnuovo Vomano unitamente a volti nuovi vogliosi di dare una mano allo sport cittadino.