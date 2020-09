TERAMO CALCIO, ANNULLATO IL TEST AMICHEVOLE CON LA SAMBENEDETTESE

La Teramo Calcio rende noto che per esigenze legate al programma di lavoro stilato dal settore tecnico della S.S. Sambenedettese, l'amichevole inizialmente prevista per sabato prossimo, 12 settembre, contro i rossoblu, non verrà disputata.