VIDEO/ LA REGIONE E IACHINI STUDIANO COME RIAPRIRE LO STADIO ALLA GENTE

Un progetto per riaprire lo stadio Bonolis al pubblico è quello presentato dalla società del presidente Franco Iachini al Governatore, Marco Marsilio e all’assessore allo sport Guido Liris, le cui ordinanze potrebbero contenere le aspirazioni legittime del club teramano.



L’idea è di portare ad almeno 1.650 spettatori la deroga al divieto ad assistere alle partire del campionato che l ‘ultimo Dpcm del premier Conte fissa ancora fino al 7 ottobre. La società con tutti i collaboratori è al lavoro da tempo per organizzare i settori di distinti e di tribuna (quelli che hanno seggiolini montati che permetterebbero il distanziamento) ma è stato proprio questo ‘l’aggancio’ che ha portato il presidente Iachini, nella conferenza stampa odierna, a lanciare il concetto della ‘Campagna di sostegno’ al Teramo: quest’anno la tifoseria sarà chiamata a un sacrificio ulteriore, quello di sostenere il club e l’undici biancorosso con l’acquisto di un pacchetto-abbonamento per seguire le partite dal… divano di casa.



Iachini, sul fronte del calcio giocato, ha rivelato una serie di telefonate intercorse anche con il presidente della Lega, Ghirelli, auspicando una correttezza da parte degli organi decisionali rispetto al diritto del Teramo di essere inserito nel girone B della Serie C che scatterà il prossimo 27 settembre.

ASCOLTA QUI IACHINI