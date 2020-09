ATLETICA, NICCOLO' MARTINI CAMPIONE ITALIANO ALLIEVI

Grande sorpresa ai campionati italiani Allievi (under 18), che si sono svolti da sabato 11 a domenica 13 settembre a Rieti. Niccolò Martini ha superato se stesso, vincendo l’oro nella gara di lancio del disco (Kg 1,5) con la misura di 50,08 metri. Un progresso prodigioso, di ben sette metri per l’atleta allenato dal fratello Diego. Martini ha saputo sfruttare l’ottima condizione per issarsi al primo posto all’ultimo turno di lanci e superare tutti gli avversari più accreditati per la vittoria. Sulla carta, sembrava già una soddisfazione l’ingresso in finale, con tanto di primato personale portato a 48,38. Poi, il capolavoro dell’ulteriore incremento conseguito il giorno seguente.

Positiva anche la prova di Bianca Cutarella nell’alto, dodicesima con 1,54, ma dopo essersi qualificata in finale con primato personale eguagliato a 1,57.