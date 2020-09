GIRONE DURO PER IL TERAMO, NEL GIRONE C CON BARI, PALERMO E TERNANA

Anche per la stagione sportiva 2020/21, i biancorossi sono stati inseriti nel girone C del campionato di Serie C. A far compagnia al Diavolo ci saranno: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese. Oggi poi sarà la volta dei calendari che verranno sorteggiati alle ore 17 presso la sede della Lega Pro con diretta su RaiSport.