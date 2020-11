IL TERAMO VINCE SUL CATANIA E MERCOLEDÌ TORNA IN CAMPO CONTRO IL FOGGIA

Il Teramo contro il Catania si impossessa del quarto successo tra le mura amiche senza subire reti. Il gol partita in avvio lo realizza Ilari, al quinto centro stagionale. Ospiti generosi e propositivi soprattutto nella ripresa; biancorossi costretti a 45′ di sacrifico. Mercoledì Teramo di nuovo al Bonolis per il recupero contro il Foggia.

Un lampo di Ilari al 3′ di gioco regala al Teramo la quarta vittoria al Bonolis, sempre più fortino biancorosso. I tre punti consentono alla squadra di Massimo Paci di salire a quota 20 in classifica. Mercoledì 18 novembre di nuovo in campo per il recupero della 3^ giornata di campionato. Al Bonolis arriverà il Foggia (fischio d’inizio alle 18:30).