VIDEO / SECONDO KO (3-0) PER IL TERAMO, AL LIBERATI DI TERNI. PACI: «CE LA SIAMO GIOCATA, CI E' MANCATA LA FRESCHEZZA»

Al Liberati di Terni arriva la seconda sconfitta stagionale del Teramo per 3-0 contro la Ternana di Cristiano Lucarelli, primo incontrastato nel girone C, con 30 punti.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico biancorosso Paci nella sala stampa dello stadio “Liberati”: «La partita ce la siamo giocata, non siamo stati remissivi, è uno step importante per il nostro processo di crescita, rispetto a Catanzaro siamo stati più propositivi. Avremmo potuto riaprirla in più di un’occasione, ma dobbiamo ammettere di aver affrontato un avversario molto forte, con un gran potenziale. L’unico dispiacere è quello di aver giocato quattro gare in undici giorni: non ho visto freschezza nei miei ragazzi, forse con una settimana piena avremmo reso loro la vita più dura, ma bisogna riconoscere il valore ed i meriti della Ternana. È inevitabile che subire gol nei primi minuti abbia fatto incanalare la sfida sui binari a loro più congeniali. Si va avanti in maniera convinta. La nostra è una squadra giovane, soprattutto dietro, quindi avere la personalità di approcciare subito la partia come si dovrebbe non è un processo immediato, fa parte dell’esperienza del giocatore. La nostra sfida più grande sarà portare questa squadra al 100%. Le grandi le abbiamo sempre affrontate in trasferta, ma non è questo il punto, non cambia la nostra strada e la nostra idea di calcio».

Teramo che adesso potrà tornare in campo domenica prossima, nuovamente in trasferta, sul campo della Virtus Francavilla alle ore 15:00.

ASCOLTA QUI PACI

TERNANA (4-2-3-1): 1 Iannarilli, 25 Defendi, 18 Boben, 6 Kontek, 3 Mammarella; 8 Proietti (76′ 20 Paghera), 30 Palumbo (55′ 5 Damian); 21 Partipilo, 17 Falletti (76′ 28 Salzano), 7 Furlan (69′ 23 Raicevic); 10 Vantaggiato (69′ 11 Torromino). A disp.: 22 Vitali, 14 Russo, 15 Suagher, 19 Onesti, 24 Peralta, 26 Laverone, 29 Diakite. All.: Lucarelli.

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski, 23 Diakite, 5 Soprano, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 6 Arrigoni (K), 21 Santoro; 20 Ilari (71′ 9 Cappa), 7 Mungo (79′ 17 Di Francesco), 8 Costa Ferreira (55′ 10 Bombagi); 32 Bunino (71′ 11 Pinzauti). A disp.: 1 Valentini, 4 Trasciani, 24 Celentano, 25 Birligea, 27 Di Matteo, 28 Viero, 33 Iotti, 36 Gerbi. All.: Paci.

Arbitro: sig. Mario Cascone di Nocera Inferiore (SA).

Reti: 5′ Partipilo, 51′ rig.Falletti, 74′ Torromino.

Ammoniti: Palumbo (Trn), Ilari (Ter), Costa Ferreira (Ter), Soprano (Ter), Bunino (Ter), Falletti (Trn)