IL TERAMO CALCIO: «CHE STILE IL PRESIDENTE DELLA TERNANA»

Lo sport è competizione, portatore di valori autentici come passione ed emozioni, oltre al dono della sportività, quando presente.

Per questo il Presidente della S.S. Teramo Calcio Franco Iachini, intende ringraziare sentitamente il suo collega della Ternana, Stefano Bandecchi, per l’accoglienza manifestata e, soprattutto, per il nobile gesto effettuato ieri allo stadio “Liberati”, quando al termine della contesa, si è fermato per cinque minuti nello spogliatoio biancorosso, elogiando la squadra di mister Paci per la prestazione offerta e per lo straordinario campionato sin qui portato avanti.

Complimenti che ci sentiamo di ricambiare non solo per un primato, quello umbro, sinora del tutto meritato, ma per quei piccoli gesti che possono far grande il campionato di Lega Pro, nonostante la delicatezza del periodo.