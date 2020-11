CAMBIA IL FORMAT DELLA B2, FUTURA VOLLEY NEL GIRONE I2

Dopo il Consiglio Federale, la FIPAV ha comunicato quest’oggi la nuova composizione dei gironi di B2 per iniziare il campionato 2020/2021. In ogni raggruppamento, le 12 squadre vengono divise in due minigironi da 6 per disputare la prima fase, che inizierà il 23 gennaio 2021 e avrà termine il 28 marzo con sfide di andata e ritorno. Ciò permetterà, in un primo momento, di avere spostamenti meno rilevanti per le squadre. La seconda fase (24 e 25 aprile – 29 e 30 maggio): le 12 squadre che compongono un girone (nella prima diviso in 2 sotto gironi) si riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento. Si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase, e verranno disputate gare di sola andata: 3 in casa e 3 fuori casa per ciascuna squadra. Al termine verranno stilate le classifiche e, nel mese di giugno, si disputeranno i playoff.

La LG Impianti Futura Volley Teramo è stata inserita nel secondo raggruppamento del girone I composto anche da: Ecologica Doncelso (Ascoli Piceno), Demitri - Energia 4.0 (Ascoli Piceno), Centrodiesel Pagliare (Ascoli Piceno), Gada Group Pescara 3 (Pescara), Tekno Prog-Polymatic PE (Pescara).