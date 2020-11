IL CONI PREMIA LUDOVICA MONTANARO

La lanciatrice Ludovica Montanaro sarà premiata con una borsa di studio promossa dal CONI Abruzzo nell’ambito del progetto “Tutela del talento atletico”. La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 3 dicembre in versione online, con diretta Facebook dalla piattaforma STREAMYARD, a causa dell’emergenza Covid. L’inizio è fissato alle ore 16.00. I riconoscimenti si riferiscono ai risultati ottenuti nella stagione 2019. La Montanaro, classe 2001, allenata dal padre Lucio, ex atleta professionista delle Fiamme Gialle nella stessa specialità, nel 2019 ha conquistato un titolo italiano Juniores nel getto del peso ed è stata convocata in nazionale under 20 nel triangolare di lanci lunghi Italia, Germania, Francia, dove ha gareggiato nel lancio del disco. In questa specialità ha conseguito due secondi posti: ai campionati italiani di categoria della stagione estiva e a quelli di specialità nella stagione invernale. Vanta inoltre due record regionali nel lancio disco nelle categorie Allieve (under 18) e Juniores (under 20).

Nella lista degli atleti premiati figurano 14 atleti in rappresentanza di 11 federazioni.